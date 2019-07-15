Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

PENÇE-2 HAREKÂTI'NDA 3 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den gelen açıklamada, ''Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.'' denildi.

MSB: 174 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den; "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.



