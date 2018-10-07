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Kuzey Irak'ta PKK’nın barınak, sığınak ve silah mevzileri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait barınak, sığınak ve silah mevzileri, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu belirterek, harekatın görüntülerini paylaştı

07 Ekim 2018, Pazar 16:33 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 16:50
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​Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyine dün hava harekatı düzenledi. Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait hedefler bombalandı. Teröristlerin barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullandığı alanlar imha edildi. 

Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen harekatın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, savaş uçaklarının hedefleri tam isabetle vurduğu görüldü

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