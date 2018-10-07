​Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyine dün hava harekatı düzenledi. Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait hedefler bombalandı. Teröristlerin barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullandığı alanlar imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen harekatın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, savaş uçaklarının hedefleri tam isabetle vurduğu görüldü