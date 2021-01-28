Dünya Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti

Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti

Dünya

Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti

Kuzey Kore´nin bilgisayar korsanlarıyla batılı devletlerin üretim verilerini ele geçirerek kendi aşısını ürettiği öne sürüldü. Aşı denemelerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı belirtildi.

28 Ocak 2021, Perşembe 18:31 Son Güncelleme:
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Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore´nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü. Merkezi Güney Kore´de bulunan Daily NK gazetesinin haberinde, geliştirilen aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

Salgından bu yana vaka bildirmedi

Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin koronavirüse benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü. Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere koronavirüs hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir ‘bilgisayar korsanlığı organizasyonu´ tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

DHA

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