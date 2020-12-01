Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a corona virüs aşısı yapıldığı iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a corona virüs aşısı yapıldığı iddiası

Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a corona virüs aşısı yapıldığı iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Çin'de geliştirilen corona virüs aşısının yapıldığı iddia edildi.

01 Aralık 2020, Salı 16:41 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Çin'de geliştirilen bir yeni tip coron avirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığı iddia edildi.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, "19fourtyfive" internet sitesinde yayımlanan haberde, "Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin" Çin'den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19'a karşı aşılandığını ileri sürdü. Kazianis, Japon istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.

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Haberde, istihbarat kaynaklarının Kim Jong Un ve diğerlerine Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisini vermekten kaçındığı belirtildi.

Çin'de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı. Salgın nedeniyle ocak ayından bu yana kendisini dünyaya kapatan Kuzey Kore'de resmi makamlar, henüz doğrulanmış bir Kovid-19 vakası bulunmadığını öne sürüyor.

AA


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