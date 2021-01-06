Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 8'nci olağanüstü kongresinde konuşan Kim Jong-un, ekonomik başarısızlıklardan söz ederken, 7 bin kişinin katıldığı toplantıda sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti.

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı. Kongre 8'inci kez düzenleniyor. Kongrenin ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce toplanması dikkat çekti. Kim Jong-un ekonomik kalkınma planının 'hemen hemen her alanda' başarısız olduğunu ilk kez itiraf etti.

Kongrenin 12 gün sürdüğü olmuştu

Kongrenin kaç gün süreceği de kesin olarak ifade edilmezken, 2016 yılındaki son kongre 4, 1980'deki 5, 1970 yılında da 12 gün sürdüğü kaydedildi. Beş yılda bir yapılması planlanırken, kongre partinin en önemli organı olarak ifade ediliyor.

Rodong Sinmun gazetesinin haberine göre başkent Pyongyang'da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı tarafından takip edildi. Salgının başladığı andan bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ancak, ABD medyasının son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor olması dikkat çekti.

DHA





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