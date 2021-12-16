Seul merkezli bir insan hakları grubu ‘Geçiş Adaleti Çalışma Grubu'nun yeni bir raporunda, Kuzey Kore yönetiminin K-Pop videoları da dahil olmak üzere Güney Kore'ye ait videolar izlediği ve dağıttığı için en az yedi kişiyi halka açık yerde idam ettiğini ortaya çıkarttı.

KİM JONG UN’UN YÖNETİMİNDE EN AZ 23 HALKA AÇIK İNFAZ

İnsan hakları grubu, yüzlerce Kuzey Koreli sığınmacıyla yapılan röportajlar aracılığıyla çarpıcı ayrıntılar sunan raporu derledi.

Raporda, on yıl önce babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra iktidara gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yönetiminde en az 23 halka açık infaz olduğu belirtildi.

Görüşme yapılan sığınmacılar, kamuya açık infazların hüküm giymiş kişinin vücuduna toplam dokuz kurşun sıkması ile gerçekleştiğini ve idam edilenlerin ailelerinin infazı izlemeye zorlandığını açıkladı.

Sığınmacılardan biri devletten uyarı mesajı niteliğinde bir infaza tanık olduğunu belirterek, "Mahkûmun beyninden kan sızdığı zaman bile insanlar sıraya sokulup idam edilen kişinin yüzüne baktırıldı. " dedi.

“K-POP ACIMASIZ BİR KANSER”

Geçen Aralık ayında, Kuzey Kore hükümeti, müzik ve Filmler de dahil olmak üzere Güney Kore medyasını dağıtmayı büyük bir suç haline getiren bir yasa çıkardı. Bir kültür savaşı yürüten ve yabancı etkiye karşı sert önlemler başlatan Kim Jong Un ise K-Pop'tan "acımasız bir kanser" olarak bahsetti.