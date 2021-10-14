Kültür & Sanat Kuzey Kore’den Squid Game’e eleştiri geldi

Kuzey Kore’den Squid Game’e eleştiri geldi

Kültür & Sanat

Kuzey Kore’den Squid Game’e eleştiri geldi

Dijital platformda yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game, kısa sürede en çok izlenen yapım oldu. Tüm dünyanın hayran kaldığı diziye Kuzey Kore'den ağır eleştiri geldi. Eleştiride, Güney Kore'nin kapitalist kültürünün ortaya çıktığı ifade edildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Euronews'te yer alan habere göre, Netflix'te yayına girdikten sonra 111 milyon kullanıcı tarafından izlenen Squid Game, en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu. Dünya çapında büyük beğeni toplayan dizi, Kuzey Kore'de ağır eleştirildi. Kuzey Kore'nin propaganda web sitesi Arirang Meari, Netflix'te izlenme rekoru kıran Güney Kore yapımı Squid Game (Mürekkep Balığı Oyunu) üzerinden bu ülkedeki toplum yapısına "ağır eleştiriler" yöneltti. Yazıda, Squid Game'in, "yolsuzluğun ve ahlaksızların yaygın olduğu" Güney Kore kapitalist kültürünün gerçekliğini ortaya çıkardığı ifade edildi.

'EŞİTSİZ BİR TOPLUM'

İsmi verilmeyen film eleştirmenleri, TV dizisinin "zenginlerin parasız insanlara satranç taşları gibi davrandığı eşitsiz bir toplumu" gösterdiğini yazdı.

Dokuz bölümlük Squid Game'de, nakit sıkıntısı çeken yarışmacılar 45.6 milyar won (38 milyon dolar) kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynuyor. Dizi, eylül ayında gösterime girdiğinde dünya çapında fenomen haline geldi. Makalede, "İnsanlar, aşırı rekabete sürüklenerek, insanlıklarının yok edildiği canavarca Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ediyor" denildi.

PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Kuzey Kore, Güney Kore dizileri izleyen veya Güney Korelilerin, Kim Jong Un'un konuşma şeklini taklit ederken yakalanan herkese ağır para cezaları ve hapis cezası veriyor. Seul merkezli web sitesi Daily NK tarafından elde edilen kuralların özetlerine göre, Kuzey Kore'de, geçen yılın sonlarında Güney Kore'den medya içeriğiyle yakalananlar için 15 yıla kadar bir esir kampında kalmak da dahil olmak üzere cezaların olduğu kapsamlı yeni bir yasa yürürlüğe girdi.

Reuters'ın haberine göre, Arirang Meari web sitesi, geçtiğimiz mart ayında K-pop yıldızlarının büyük şirketler tarafından "köle" muamelesi gördüğünü ve Güney'de "sefil bir hayat" yaşadığını yazdı.


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