Dünya Kuzey Kore'den yeni hamle: Uçaksavar füze!

Kuzey Kore'den yeni hamle: Uçaksavar füze!

Dünya

Kuzey Kore'den yeni hamle: Uçaksavar füze!

Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurdu. Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini bildirdi.

01 Ekim 2021, Cuma 11:02 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurdu. Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini bildirdi. KCNA, akademinin "çift itişli uçuş motoru" içeren yeni teknolojileri tanıtarak bir füze kontrol sistemiyle hızlı tepki ve doğru güdüm sunan yeni füzenin "dikkati çekici" savaş performansını doğruladığını belirtti. Kuzey Kore son bir ayda 4’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu. KCNA, "Hwasong-8" adı verilen füzenin 28 Eylül’de başarıyla test edildiğini bildirmişti.

AA

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