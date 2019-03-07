Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddiaları üzerine bu ülkenin nükleer ve füze faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Choi Hyun-soo, Güney Kore ve ABD ordusunun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarında Sanumdong bölgesinde yer alan füze araştırma merkezi ve ayrı bir uzun menzilli füze sahasındaki gelişmelerle ilgili yakından istihbarat koordinasyonu sağladıklarını belirtti.

Choi, "Güney Kore ve ABD, askeri istihbarat paylaşımında yakın iş birliğini sürdürüyor." dedi.

Kuzey Kore'nin, Dongchang-ri füze sahası ile Saneum-dong füze araştırma merkezi dahil, nükleer ve füze faaliyetlerini dikkatle izlediklerini ifade eden Choi, söz konusu yerlerdeki gelişmelerle ilgili bilgi vermedi.

GÜNEY KORE VE ABD'DEN İŞ BİRLİĞİ SÖZÜ

Öte yandan Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Kuzey Kore ile ilgili yakın istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamada, Biegun'un, Lee'yi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvenin detaylarıyla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.

Washington'da bir araya gelen Biegun ve Lee'nin, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

FÜZE TESİSİNE YENİ YAPILAR İNŞA EDİLDİĞİ İDDİASI

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğrulamıştı.

Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin daha sonra durdurulduğu, kule ve standın durumunda da bir değişiklik olmadığı bildirilmişti.

Öte yandan uzmanlar, uydu görüntülerinde, tesiste 16 Şubat-2 Mart arasında yeni inşa faaliyetleri gözlendiğine dikkati çekti. Fırlatma rampası üzerinde 2 inşaat vinci bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, aktarım kulesinin duvarlarının bir basamak yükseltildiğini ayrıca kuleye bir tavan ve ilave bir destek eklendiğini ifade etmişti.

Uzmanlar daha önceki görüntülerde piste yığılmış halde bulunan inşaat malzemelerinin yok olduğuna dikkati çekerek söz konusu malzemelerin kule inşaatında kullanıldığının anlaşıldığı yorumunda bulunmuştu.

İnşaat faaliyeti iddiaları ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından ortaya atılmıştı.

Söz konusu iddialara yanıt veren Trump, dün, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne olduğuna bakacağız. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." değerlendirmesini yapmıştı.

TRUMP-KIM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

AA