Türkiye Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu İstanbul’da tüm yollar trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu İstanbul’da tüm yollar trafiğe açıldı

Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu İstanbul’da tüm yollar trafiğe açıldı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil tüm yollar trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu. Adil Karaismailoğlu, 'Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.' dedi.

25 Ocak 2022, Salı 15:43 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.

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