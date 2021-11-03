Türkiye Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kamyon çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kamyon çarpıştı

Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kamyon çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolu çıkışında 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolu çıkışında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine giden Kemal Ahmet Çalı yönetimindeki 41 VN 690 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Serkan Atış’ın kullandığı 54 AER 855 plakalı tekstil maddesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Kemal Ahmet Çalı, direksiyon kabininde sıkıştı.

Yaralı sürücü Kemal Ahmet Çalı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla hastaneye gönderildi. Kazanın ardından tekstil malzemeleri etrafa saçılan diğer kamyonun sürücüsü Serkan Atış, "Ben orta şeritten giderken arkadan geldi, çarptı. Nasıl olduğunu anlamadım. Arkamızdan çarpınca bu duruma geldik. Eşyalar da etrafa dağıldı" dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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