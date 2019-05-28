Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Kamil Erdem'in (35) kullandığı otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem’in cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

'PATLAMA GİBİ BİR SES GELDİ'

Bir görgü tanığı, "Sulama aracı emniyet şeridinde bekliyordu. Araç hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Patlama gibi bir ses geldi " diye konuştu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/DHA