Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nda işletmeci firmaya ceza! Sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda işletmeci firmaya ceza! Sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda işletmeci firmaya ceza! Sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışında bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti. Mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretleri iade edildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

NE OLMUŞTU? 

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından karın da etkisiyle yolda kalan sürücülerin bekleyişi saatlerce sürmüştü Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana gelmişti. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durmuştu. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatılmıştı. Kilometrelerce araç kuyruğu olmuştu.

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