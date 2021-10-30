Türkiye Kuzey Marmara Otoyolu´nda TIR´ın dorsesi alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu´nda TIR´ın dorsesi alev alev yandı

Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu´nda TIR´ın dorsesi alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu´nda TIR’ın lastiklerinde yangın çıktı. Dorseye sıçrayan yangında Gaziantep´e götürülecek olan köpük hammaddesi ve dorse tamamen yandı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

63 ZD 065 plakalı TIR’ın sürücüsü, Çorlu´dan aldığı köpük hammaddesini Gaziantep´e götürmek için yola çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametinde giden TIR’ın, lastikleri saat 16.30 sıralarında yanmaya başladı. Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler TIR’ın dorse kısmına sıçradı. Hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför TIR’ı dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan dorse ve yola akan hammadde yüzünden Kuzey Marmara Otoyolu trafiği Ankara yönüne tamamen kapandı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yanan dorse kullanılamaz hale geldi. Yola dökülen hammaddenin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak açıldı. Yangın nedeniyle kapanan yolda kalan sürücülerden Erdal Topkara, "TIR´ın peşinden geliyorduk. 2 saattir burada kaldık. Çok geç müdahale edildi." dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye için çok kritik iki zirve
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Unutulmaz...
Rauf Tamer
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ödüllü polisin yaptığına bakın! Suçüstü yakalandı