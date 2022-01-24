İstanbul Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme Kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



