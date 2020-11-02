Kuzey Yıldızı 38. bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı?

Kuzey Yıldızı, cumartesi akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Show Tv'deki Kuzey Yıldızı 38. bölümün yerine Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmleri yer aldı. 31 Ekim akşamı Show Tv'de yayınlanması beklenen dizinin akıştan çıkarıldığı belirtildi. Peki, Kuzey Yıldızı dizisi neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı 38. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Kuzey Yıldızı 38. bölüm, İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yayından kaldırıldı.

Bu hafta 38. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı dizisinin yeni bölümü gelecek hafta aynı gün seyirciyle buluşacak.

Kuzey Yıldızı son bölüm özeti

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırır ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın arasındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünür. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlar.

Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelidir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkarlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. 20 yıllık aşkın, 20 yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınar. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek mi? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek mi?