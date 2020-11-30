Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Çekimlerin yapıldığı mekanlar hangi şehirde?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicisinin merakla araştırdığı dizinin çekim yeri ve oyuncularının kim olduğu araştırılıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin nerede çekildiği ve kimlerin oynadığı haberimizde yer alıyor.
30 Kasım 2020, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Dizinin izleyicileri, Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında bilgi almak istiyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları
Aslıhan Güner
Yıldız Kadıoğlu
İsmail Demirci
Kuzey Mollaoğlu
Cezmi Baskın
Yaşar Kadıoğlu
Ferda Kaynar
Hanife Kadıoğlu
Hüseyin Soysalan
Şeref Mollaoğlu
Uğur Demirpehlivan
Emine Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu
Sefer Kadıoğlu
Aslıhan Kapanşahin
Mine Mollaoğlu
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