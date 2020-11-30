Magazin Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Çekimlerin yapıldığı mekanlar hangi şehirde?
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Çekimlerin yapıldığı mekanlar hangi şehirde?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Çekimlerin yapıldığı mekanlar hangi şehirde?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicisinin merakla araştırdığı dizinin çekim yeri ve oyuncularının kim olduğu araştırılıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin nerede çekildiği ve kimlerin oynadığı haberimizde yer alıyor.

30 Kasım 2020, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Dizinin izleyicileri, Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında bilgi almak istiyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncuları

Aslıhan Güner

Yıldız Kadıoğlu


İsmail Demirci

Kuzey Mollaoğlu


Cezmi Baskın

Yaşar Kadıoğlu


Ferda Kaynar

Hanife Kadıoğlu


Hüseyin Soysalan

Şeref Mollaoğlu


Uğur Demirpehlivan

Emine Mollaoğlu


Toygan Avanoğlu

Sefer Kadıoğlu


Aslıhan Kapanşahin

Mine Mollaoğlu


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