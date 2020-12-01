Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Feride Mollaoğlu karakterini canlandıran Gizem Güneş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gizem Güneş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Gizem Güneş kimdir?

Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nden mezun.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile yaşadı ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde rol aldı.

Gizem Güneş şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Feride karakterine hayat veriyor. Gizem Güneş, 1.71 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcu.

Gizem Güneş’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Feride) (TV Dizisi)

2019 – Sesinde Aşk Var (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K İlk Aşk (Bade) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (TV Dizisi)

2013 – Her Şey Yolunda Merkez (TV Dizisi)

2011 – Moya-Hitit Yıldızı (Sinema Filmi)

2007 – Binbir Gece (TV Dizisi)







