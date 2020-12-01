Kuzey Yıldızı'nın Osman'ı Can Kızıltuğ kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Osman karakterini canlandıran Can Kızıltuğ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
01 Aralık 2020, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Can Kızıltuğ, müzisyen, şarkıcı, dizi film oyuncusu. 1994, İzmir doğumlu. Müzisyenliği yanı sıra dizilerde de oynayan Can Kızıltuğ, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Çukur dizisiyle yaşadı. 2019 yılında Kuzey Yıldızı dizisi kadrosuna dahil oldu. Dizide Şoför Osman karakterini canlandırdı.
Can Kızıltuğ’un 2017’de çıkan Ateş Ediyor adlı bir albümü vardır.
TV Programı:
İşte Benim Stilim (Kendisi)
Rol Aldığı Diziler:
Kuzey Yıldızı (Şoför Osman, 2019-2020)
Çukur (Doğukan, 2017-2018)
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