Oyunculuk dünyasına hiç beklenmedik bir anda giriş yaptı. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu’nun babası Mühendis aynı zamanda, Türk Sanat Bestekarı. Annesi ise öğretmen. Oyuncu, babasının vefatından önce Müjdat Gezen’de Şan Dersleri almış, vefatının ardından ise oyunculuğa adım atmıştır. Anne ve babasının belirli sebeplerden dolayı meslekleri dışında ki hayallerini gerçekleştiremediklerini, o nedenle kendisine bunun miras gibi olduğunu ve onların hayallerini gerçekleştirmek için oyunculuğa adım attığını dile getirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Düşman Kardeşler isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Bir arkadaşı’nın dizi yönetmenine Avanoğlu’nun önermesi ile deneme çekimlerinde katılmıştır. Ancak yönetmen olmadı demiş, bunun üzerine Toygan Avanoğlu sette daha iyi oynarım demiş ve rolü kapmıştır.

Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine “Kanal-İ-zasyon” adlı sinema filmi ile adım atmıştır. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü, Hanım Köylü, Yeni Gelin, Meleklerin Aşkı dizilerinde rol aldı. 2019 yılında Geçmiş Olsun, Hababam Sınıfı Yeniden ve Aslı Gibidir adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Yol Arkadaşım, Ayla,Deli Aşk, Hayati Tehlike ve Kedi Özledi filmlerinde de rol aldı.

TOYGAN AVANOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİLER

-Kuzey Yıldızı

-Meleklerin Aşkı

-Yeni Gelin

-Hanım Köylü

-Güzel Köylü

-Benim İçin Üzülme

-Muhteşem Yüzyıl

-Düşman Kardeşler

OYNADIĞI FİLMLER

-Geçmiş Olsun

-Hababam Sınıfı Yeniden

-Aslı Gibidir

-Yol Arkadaşım

-Ayla

-Deli Aşk

-Hayati Tehlike

-Kedi Özledi

-Kanal-i-zasyon



















