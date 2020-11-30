"Yıldız" karakterine hayat veren Aslıhan Güner'in biyografisi de diziyle birlikte merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncu hakkındaki bilgiler...

17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım attı.

Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.

Aslıhan Güner'in boyu 1.70.







