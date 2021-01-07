Güveçte pişen her yemeğin ayrı bir lezzeti oluyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kuzu güveç tarifi arıyor ya da kuzu güveç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuzu güveç tarifi ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

Kuzu güveç tarifi

Kuzu güveç malzemeleri

400 gram kuzu kuşbaşı

1 adet soğan

3 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet sarı dolmalık biber

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Kuzu güveç yapılışı

Etleri üzerine kekik serpip kenara alın. Soğanı, biberleri ve domatesi küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun. Güvecin tabanını yağlayıp etleri yerleştirin. Üzerine soğan, sarımsak ve sarı biber parçalarını dizin. Sivri biber ve domatesleri de ilave edin. Tuz, karabiber ve kekik de serpin. 1 su bardağı su ilave edip kapağını kapatın. Kapağın kenarlarını da alüminyum folyoyla kapatın. Güveci fırına verip 200 derecede 40 dakika pişirin.



