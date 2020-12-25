Kuzu kaburga tarifi: Kuzu kaburga nasıl yapılır?

Tadına doyamayacağız lokum gibi kuzu kaburga tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuzu kaburga tarifi arıyor ya da kuzu kaburga nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuzu kaburga tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kuzu kaburga tarifi

Kuzu kaburga malzemeleri

400 gram kuzu kaburga

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı su

Eti marine etmek için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kuzu kaburga yapılışı

Pirinci ılık suyla ıslatıp nişastası çıkana kadar yıkayın. Etleri bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, salça ve tuz karabiberi ilave edip harmanlayın. Tencerenin dibine etleri dizin. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağını döküp kızartmaya başlayın. Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayın. Suyunu süzdüğünüz pirince soğan, fıstık, kuş üzümü, tereyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bu malzemeyi etlerin üzerine ekleyin. Sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.



