Kültür & Sanat Kuzuların Sessizliği filmindeki katil evi, otel oldu

Kuzuların Sessizliği filmindeki katil evi, otel oldu

Kültür & Sanat

Kuzuların Sessizliği filmindeki katil evi, otel oldu

1991 yapımı Oscar ödüllü Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filminde, katil Buffalo Bill'in evi, otele dönüştürüldü. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan evin, düğünler ve diğer etkinlikler için kullanılacak.

31 Mart 2021, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmi bugünlerde yine gündemde. Filmin ABD'nin Pennsylvania eyaletinde çekildiği ev otele dönüştürülüyor. Filmde Jodie Foster'in canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling'in Ted Levine'nin hayat verdiği seri katil Buffalo Bill'i yakaladığı sahneler bu evde çekilmişti.

Ted Levine, Buffalo Bill rolünde

NTV'de yer alan habere göre, 1910'da inşa edilen evin 4 yatak odası bulunuyor. Filmin çekimleri evin mutfağı ve bodrumunda da yapılmıştı.

Evin yakında rehberli turlar, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

TARİHE GEÇEN FİLM

1991 yapımı olan film, 7 dalda Oscar'a aday oldu. En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödül kazandı. Film ayrıca En İyi Film Oscar'ını alan tek gerilim-korku filmi olarak da tarihi geçti.

Anthony Hopkins, filmde Hannibal'ı, Ted Levine ise diğer katil olan Buffalo Bill'i canlandırıyordu. Filmin konusu ise şöyle:

Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.


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