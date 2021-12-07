KYK 2022 burs sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine 1950 TL burs verilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız” demişti…

KYK 2022 BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 2022 burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı. Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar yaklaşık bir ay sonra açıklanmıştı. 2021 burs başvurularının 10 Kasım tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

KYK burs başvuruları e–devlet üzerinden yapılmıştı. Sonuçlar da yine e-devlet sisteminde Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasından öğrenilebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla KYK bursu ya da öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin e-Devlet sayfası üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Ancak, taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilemiyor.

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KYK BURS BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

KYK burs başvurularının değerlendirilmesi sırasında öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri sosyal, ekonomik ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kamu kurumları vasıtasıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme neticesinde başvuru yapan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

Değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk kez giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.



