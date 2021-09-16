KYK başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu…

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.

Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr



