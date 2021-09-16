Eğitim & Kariyer KYK başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu…

KYK başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu…

Eğitim & Kariyer

KYK başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

16 Eylül 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.

Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr

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