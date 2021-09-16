KYK başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
16 Eylül 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.
Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.
Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr