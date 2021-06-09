Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs cezaları kapsam dışı olacak. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

İlk taksit ödemeleri için son tarih eylül sonu

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.