KYK borçları yapılandırılacak! İşte 2020'deki yeni uygulamalar
2020 yılı yeni düzenlemelerle geldi. Hürriyet'in haberine göre, enerjiden tapuya birçok alanda yeni uygulamalar hayata geçti. KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak.
Binalarda enerji kimlik belgesi olacak. Kimlik belgesi olmayan binalara iskan verilmeyecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yaşa göre prim dönemi başlayacak.
KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak.
Otel ve tatil köyü gibi tesislerden konaklama vergisi alınacak.
Her türlü reklam hizmetleri de yüzde 7.5 reklam vergisine tabi olacak.