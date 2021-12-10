KYK burs başvuru sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasından yapılan başvurularda öğrenciler, ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgilerini paylaşmıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından bazı öğrenciler KYK’dan karşılıksız burs alma hakkı kazanırken, pek çok öğrenci de öğrenim kredisi alma hakkı elde edecek. İşte, 10 Aralık 2021 KYK burs başvuru sonuçlarında son durum…

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Aralık 2021 Cuma sabahı itibariyle KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte, KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl, 8 Kasım tarihinde sona ermiş, sonuçlar ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise burs başvuruları 10 Kasım’da sona erdi. Başvuruların üzerinden bir aylık bir süre geçmesi nedeniyle artık KYK burs sonuçlarının çok kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvurusunda bulunan adaylar https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama internet adresine T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

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BU YIL BURS KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ücretleri her yıl değişiklik gösteriyor. 2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL ve doktora öğrencilerine 1950 TL burs ödemesi yapıldı.

Ancak şu an için 2022 yılına ait zamlı KYK burs ücretleri belli olmadı. Yeni burs ücretlerini ocak ya da şubat aylarında açıklanması bekleniyor.