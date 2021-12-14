KYK burs başvuru sonuçları bu hafta açıklanır mı? GSB e-devlet KYK burs sonucu sorgulama sayfası
KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin gelişmeler öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci 5-10 Kasım tarihleri arasında e-devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sayfasından KYK burs başvurularını tamamlamıştı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, GSB e-devlet KYK burs sonucu sorgulama sayfası ve konuya dair detaylar…
14 Aralık 2021, Salı 15:57 Son Güncelleme:
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KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru süresinin tamamlanmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Hem öğrenciler hem de veliler, şimdi GSB’den gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor…
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' demişti.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde KYK burs başvuruları 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl burs başvuru sürecinin 10 Kasım tarihinde tamamlanması nedeniyle de başvuru sonuçlarının kısa zaman içinde açıklanması bekleniyor.
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KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLER?
KYK bursu başvurusu yapan öğrencilerden bazılarına öncelik tanınmaktadır. Öğrenciler içinde bulundukları şartları ispatlamaları halinde öncelikli olarak KYK bursu almaya hak kazanırlar. KYK bursu için öncelik gerektiren şartlar şunlardır;
- Şehit çocukları veya şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi
- Gazi çocukları veya gazi bekarsa gazinin kendisi
- Yüzde 40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler
- Annesi ve babası vefat edenler,
- Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış öğrenciler,
- Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği özelliklere sahip olanlar.