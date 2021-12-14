KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru süresinin tamamlanmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Hem öğrenciler hem de veliler, şimdi GSB’den gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor…

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' demişti.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde KYK burs başvuruları 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl burs başvuru sürecinin 10 Kasım tarihinde tamamlanması nedeniyle de başvuru sonuçlarının kısa zaman içinde açıklanması bekleniyor.

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KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLER?

KYK bursu başvurusu yapan öğrencilerden bazılarına öncelik tanınmaktadır. Öğrenciler içinde bulundukları şartları ispatlamaları halinde öncelikli olarak KYK bursu almaya hak kazanırlar. KYK bursu için öncelik gerektiren şartlar şunlardır;