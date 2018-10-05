KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? Hangi gün başlayacak?

Devlet her yıl belirli zaman diliminde öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla sağlanan bu destek için yüz binler başvurularını yapıyor. Fakat 2018 KYK burs başvuru işlemleri hala başlamış değil. Bu nedenle üniversite öğrencileri KYK'nin sitesini ve sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol ediyor. "KYK burs başvurları ne zaman başlayacak?" sorusu ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu işlemler bittiği takdirde başvuru işlemleri de başlayacak. KYK'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken 2 Ekim tarihinde açıklanan ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri için yurt başvuru tarihlerinin 10 Ekim'de son bulacak olması, gözleri 10-15 Ekim'e çevirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURS MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

• Kesin hükümle mahküm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.