KYK bursu almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak, burs alabilmek için öğrencinin bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularında son durum…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak başvuruların her yıl olduğu gibi eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Burs başvurularının başlaması için üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin sona ermesi bekleniyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?