KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz?
KYK burs başvuru tarihleri son günlerde en çok araştırılan konular arasında geliyor. Yüksek öğrenim hayatı sırasında maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere Kredi ve Yurtlar kurumu tarafından karşılıksız burs veriliyor. Peki, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz? İşte ayrıntılar…
02 Eylül 2021, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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KYK bursu almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak, burs alabilmek için öğrencinin bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularında son durum…
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak başvuruların her yıl olduğu gibi eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Burs başvurularının başlaması için üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin sona ermesi bekleniyor.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
- Lisans öğrencileri,
- Ön lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
- Kurumdan burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler,
- Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
- Yabancı uyruklu öğrenciler,
- Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
- Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
- Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
- Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.