KYK burs başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu ne zaman?
Üniversite kayıtları beklenirken bir yandan da KYK burs ve yurt başvuruları merak ediliyor. Üniversiteye yerleşen 753 bin 461 kişi KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini sorguluyor. Bu sayıya, ek yerleştirmeyle ve DGS'yle dahil olanlar da katılacak. İşte KYK süreciyle ilgili detaylar...
Yüz binlerce üniversite öğrencisi her sene KYK'ya başvuru yapıyor. Kimileri yurt için kimleri de burs alabilmek için... YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru tarihleri trend oldu. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlar?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen senen yurt başvuruları 3 Eylül'de burs başvuruları ise 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.