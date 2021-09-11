KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2021-2022 KYK bursu ne kadar, kaç TL? soruları son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapıldığı KYK burs başvuruları komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınıyor ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıksız burs alma hakkı kazanıyor…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Burs başvurularının başlaması için öncelikle üniversite kayıt tarihlerinin sona ermesi bekleniyordu. 2021 Üniversite kayıtları 10 Eylül Cuma günü itibariyle sona erdi. Bundan sonraki süreçte, yine eylül ayı içerisinde KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.

Diğer yandan KYK burs başvurularının tamamlanması ve başvurularının değerlendirme süreçlerinin sona ermesinin ardından üniversite öğrencileri ilk burs ödemelerini başvuru tarihine göre ocak veya şubat aylarında alabiliyor.

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KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

2021-2022 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2021-2022 KYK bursunun ne kadar olduğu henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl,