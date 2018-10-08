Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri için sona gelindi. İşlemlerin bitişiyle birlikte KYK burs başvuruları da başlayacak. Zamanın daralması nedeniyle üniversite öğrencileri "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu sıklıkla aratıyor. KYK'nin resmi sitesi de bu nedenden dolayı yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK'nin resmi sitesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yok.Sosyal medya hesaplarından da bir duyuru yapılmış değil. 2 Ekim tarihinde açıklanan ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri için yurt başvuru tarihlerinin, 10 Ekim'de son bulacak olması, gözleri 10-15 Ekim'e çevirmiş durumda.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Devletten burs desteği alan öğrencilere KYK'den bir duyuru geldi. KYK açıklamasında şu bilgilere yer verdi:"Kurumumuzdan burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder.

Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu, ekim ayından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrencilere, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar öğrenim kredisi ödenecektir. Öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yaparak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemi yapabilecektir.

Bursunun öğrenim kredisine dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek isteyen öğrenciler, durumlarını ekim ayı itibarıyla e-Devlet’teki Burs/Kredi Sorgu alanından ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenebilecektir.

YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi’nde not ortalamasında yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir."



