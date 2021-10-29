KYK bursları başvuru şartlarını taşıyan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamaya devam ediyor. 2020 yılında GSB tarafından lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL ve doktora öğrencilerine 1950 TL aylık ödeme yapılmıştı. Peki, bu yıl burs başvuruları ne zaman, Kasım ayında başlar mı? İşte ayrıntılar…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, KASIM AYINDA BAŞLAR MI?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda KYK burs başvuruları ekim ayı ortalarında başlamıştı.

Ancak bu yıl YKS ikinci ek yerleştirme yapılması ile üniversite kayıt tarihleri de uzadı. İkinci ek yerleştirmelerin açıklanmasının ardından başlayan üniversite kayıt süresi ise 1 Kasım tarihinde sona eriyor.

Bu nedenle KYK burs başvurularının kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

KYK burs başvuruları açıklanan tarih aralığında e-devlet üzerinden yapılacak.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPAMAZ?