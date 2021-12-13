KYK burs başvurusu 2021-2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce üniversite öğrencisi ocak ayı itibariyle ilk burslarını almaya başlayacak. GSB 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL ve doktora öğrencilerine 1950 TL KYK bursu vermişti. Peki, KYK burs başvurusu 2021-2022 sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden sorgulanır? İşte detaylar…

KYK BURS BAŞVURUSU 2021-2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvurusu 2021-2022 sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 13 Aralık Pazartesi henüz burs sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak 10 Kasım tarihinde tamamlanan burs başvuru sürecinin üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmesi nedeniyle burs başvuru sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanmadı bekleniyor.

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ÖĞRENİM KREDİSİ BURSA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Öğrenim kredisi aldığı sırada durumunda sonradan değişiklik olan öğrenciler (öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrenciler) bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile ya da bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Burs veya kredi alma hakkı elde eden ve 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen durumlarda kesilebilmektedir. Bu durumlar şu şekilde sıralanmaktadır;