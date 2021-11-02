KYK burs başvurusu yaparken öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğru olması gerekiyor ve yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları olumsuz cevaplanıyor. Başvuru sırasında, öğrencinin yaşadığı evin kira olup olmadığı ve ailesinin gelir durumu gibi konular değerlendirmede önemli yer kaplıyor. Ayrıca, bazı şartlara sahip olan öğrenciler de belge ile öncelik durumunu ibraz etmek durumunda. İşte, KYK burs başvurusu hakkında merak edilen detaylar ve 2021 KYK burs ve kredi başvurularına dair son gelişmeler…

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her yıl binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor.

Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu sayfasına, e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmesi gerekiyor. Bununla birlikte öncelikli statüsündeki öğrencilerin de bu durumlarını belirten belgeleri kurum elden teslim etmesi gerekiyor.

BURS BAŞVURUSUNDA ÖNCELİK ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar,

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

2021 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Ne zaman başlayacağında ilişkin henüz bir açıklama bulunmasa da 2021 üniversite kayıt işlemlerinin 1 Kasım itibariyle son bulması nedeniyle başvuruların kısa süre çerisinde başlaması bekleniyor.