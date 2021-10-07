KYK burs başvurusu ne zaman 2021? e-devlet KYK burs başvuru ekranı

e-devlet KYK burs başvuru ekranı üzerinden başvuruda bulunan öğrencilerin sundukları belgeler, farklı kurumlar tarafından teyit edildikten sonra, değerlendirmeye alınıyor ve öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi alacağına karar veriliyor. Diğer yandan KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra bu parayı geri ödemezken, öğrenim kredisi alanlar, mezun olduktan en fazla iki yıl sonra kredi borçlarını, peşin veya taksitlendirerek ödeyebiliyor. Peki, 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, e-devlet KYK burs başvuru ekranı…

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

2021 yılına ait KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU BU YIL NE KADAR?

KYK burs olarak öğrencilere ödenen para miktarı, yine öğrencinin eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor.

Bununla birlikte, 2021 yılı için KYK burs miktarı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl

Lisans öğrencilerine 650 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL

Doktora için ise bin 950 TL aylık burs ve kredi demesi yapıldı.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

Öğretim kurumunun kapatılması,

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Başarısız olması,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Kesin hükümle mahkum olması

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.