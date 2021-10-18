KYK burs başvurusu yapan her öğrenciye öğrenim kredisi verilirken, karşılıksız burslar sadece belirli şartları taşıyan öğrencilere veriliyor. Üniversitelerin açılmasıyla da eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, yoğun şekilde “KYK burs başvurusu ne zaman 2022?” “e-devlet KYK burs başvurusu ekranı açıldı mı?” “GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?” araştırması yapıyor…

2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ?

2022 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Bununla birlikte, başvuruların ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU EKRANI AÇILDI MI?

KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadığı için e-devlet KYK burs başvurusu ekranı da erişime açılmadı.

GSB KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB KYK burs başvuruları, Bakanlık tarafından açıklanan tarihler arasında e-devlet üzerinden yapılacak. Henüz e-devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden alacakları e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak yeni bir şifre almaları gerekmektedir.

KYK burs başvurusu sırasında öğrencilerin sosyal, ekonomik ve eğitim durumuna dair bilgiler istenmekte ve öğrencinin verdiği bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme neticesinde ekonomik durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

E- DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU BU YIL NE KADAR?

2021-2022 KYK bursunun ne kadar olduğu henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl,