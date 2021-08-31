Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs almak isteyen öğrenciler, KYK burs başvurularının başlayıp başlamadığını ve başvuruların nereden ve nasıl olacağını araştırıyor. Öğrenciler, başvuru sırasındaki ekonomik durumlarına göre, karşılıksız burs ve geri ödemeli kredi alabiliyor. İşte, 2021-2022 KYK burs başvurularında son durum….

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK burs başvuruları henüz başlamadı ve ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak KYK burs başvurularının eylül ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Diğer yandan öğrenciler, başvuru tarihlerine göre değişmek üzere ilk burslarını ocak ve şubat aylarında alabiliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından öğrencilerin, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile e devlete giriş yapmaları gerekiyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sayfasındaki Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne tıklayarak, istenilen bilgileri tam ve doğru olarak girmelerinin ardından burs başvurusu tamamlanmış oluyor. Yapılan başvurunun incelenmesinden sonra da öğrencilerin karşılıksız burs mu yoksa geri ödemeli kredi mi alacağı sistem üzerinden açıklanıyor.

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