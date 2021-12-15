KYK bursu ödemesini ilk defa alacak öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen açıklamayla bir heyecan sardı. Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile binlerce öğrencinin ilk KYK burs ödemelerini ne zaman alabileceği belli oldu. Şimdi ise 2022’de KYK bursunun ne kadar olduğu ve yazın da burs parasının yatıp yatmadığı araştırılmaya başlandı…

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

KYK burs/kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin öncelikle 19 Aralık saat 23.59’a kadar taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onay işlemleri ise e-devlet üzerinden ve e-devlet mobil uygulamasından yapılabiliyor.

KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Öğrenciler, taahhütnamelerini e-devlet ’in https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linki aracılığı ile ve kendi bireysel şifreleri ise sisteme giriş yaparak, 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

2022'DE KYK BURSU NE KADAR?

2022 KYK burs ücretlerine ilişkin henüz yeni bir rakam konuşulmadı. Ancak 2021 yılında

Lisans öğrencilerine 650 TL,

Yüksek Lisans öğrencilerine 1300 TL

Doktora öğrencilerine 1950 TL KYK bursu verilmişti.

Yani KYK burs ve kredi tahsis edilen öğrenciler, ekim-kasım-aralık ayı ödemelerini bu rakamlar üzerinden alacaklar. 2022 yılı KYK burs/kredi ücretlerinin ise ocak ayı itibariyle yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

YAZIN BURS PARASI YATIYOR MU?

Bu sene ilk defa burs alacak öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de “Yazın burs parası yatıyor mu?” sorusu oldu. Bu sorunun kısa cevabı “Evet” ile verilebilirken, KYK burs ve kredilerinin yılın 12 ayı boyunca verildiğinin bilinmesi gerekiyor.