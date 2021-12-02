‘KYK burs sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtı 2 Aralık Perşembe günü ilk defa burs ve kerdi başvurusu yapan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz yıl başvuru sürecinin tamamlanmasında yaklaşık 1 ay sonra burs sonuçlarını açıklamıştı. 2021 KYK başvuruları ise 10 Kasım’da tamamlandı. Bu kapsamda e-devlet burs sonucu sorgulama ekranı öğrencilerin en çok ziyaret ettiği adresler arasına girdi…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş devam ederken, 2 Aralık Perşembe tarihinde sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda burs sonuçlarının açıklanma tarihi göz önüne alındığında 2021 KYK burs ve kerdi sonuçlarının aralık ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

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KYK BURSU VERİLİRKEN KİMLER ÖNCELİKLİDİR?

KYK bursu başvurusu yapan öğrencilerden bazılarına öncelik tanınmaktadır. Öğrenciler içinde bulundukları şartları ispatlamaları halinde öncelikli olarak KYK bursu almaya hak kazanırlar. KYK bursu için öncelik gerektiren şartlar şunlardır;

Şehit çocukları veya şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi

Gazi çocukları veya gazi bekarsa gazinin kendisi

Yüzde 40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler

Annesi ve babası vefat edenler,

Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış öğrenciler,

Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği özelliklere sahip olanlar.