KYK burs sonuçları açıklandı mı 2 Aralık? e-devlet burs sonucu sorgulama ekranı
KYK burs sonuçları, aralık ayının ilk haftasına girilmesiyle daha sık araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü e-devlet burs sonucu sorgulama ekranına çevrildi…
02 Aralık 2021, Perşembe 10:56 Son Güncelleme:
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‘KYK burs sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtı 2 Aralık Perşembe günü ilk defa burs ve kerdi başvurusu yapan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz yıl başvuru sürecinin tamamlanmasında yaklaşık 1 ay sonra burs sonuçlarını açıklamıştı. 2021 KYK başvuruları ise 10 Kasım’da tamamlandı. Bu kapsamda e-devlet burs sonucu sorgulama ekranı öğrencilerin en çok ziyaret ettiği adresler arasına girdi…
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK burs sonuçları için meraklı bekleyiş devam ederken, 2 Aralık Perşembe tarihinde sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda burs sonuçlarının açıklanma tarihi göz önüne alındığında 2021 KYK burs ve kerdi sonuçlarının aralık ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
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KYK BURSU VERİLİRKEN KİMLER ÖNCELİKLİDİR?
KYK bursu başvurusu yapan öğrencilerden bazılarına öncelik tanınmaktadır. Öğrenciler içinde bulundukları şartları ispatlamaları halinde öncelikli olarak KYK bursu almaya hak kazanırlar. KYK bursu için öncelik gerektiren şartlar şunlardır;
Şehit çocukları veya şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları veya gazi bekarsa gazinin kendisi
Yüzde 40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler
Annesi ve babası vefat edenler,
Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış öğrenciler,
Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği özelliklere sahip olanlar.