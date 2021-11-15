KYK burs sonuçlarının açıklanmasının 2021 yılı ücretlerine göre lisans öğrencileri aylık 650 TL, yüksek lisans öğrencileri 1300 TL ve doktora öğrencileri 1950 TL burs ya da kredi almaya başlayacak. İlk burslar genellikle başvuru tarihine göre, Ocak veya Şubat ayında ödenecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, E devlet KYK burs sorgulama sayfası ve merak edilen soruların cevapları…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıllarda burs sonuçları başvuruların tamamlanmasının ardından 2 aylık bir süreçte açıklanmıştı. Bu yıl da aralık ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu öğrencilerin eğitim hayatı boyunca aylık olarak, yaz tatili fark etmeksizin her ay ödeniyor. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler, başvuru yaptıkları tarihe göre ilk ödemelerini ocak veya şubat ayında alabiliyor. Eğer bir öğrenci ocak ayında ilk bursunu almamışsa, şubat ayında iki aylık (Ocak-Şubat) bursunu birden alıyor.

Bununla birlikte burs ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6’ı ila 10’u arasında bursunu alıyor.

E-DEVLET KYK BURS SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORCU NE ZAMAN, NASIL VE NEREYE ÖDENİYOR?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.

Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.