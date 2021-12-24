Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında KYK burs ücretlerine zam yapıldığını açıklamıştı. 2021 yılı sona ererken, öğrenciler, 3 aylık (Ekim, kasım ve aralık) KYK toplu ödemesi alacaklar.

3 AYLIK (EKİM, KASIM VE ARALIK) KYK TOPLU ÖDEMESİ NE ZAMAN?

3 aylık (Ekim, kasım ve aralık) KYK toplu ödemesi için açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde yer aldı. Buna göre, KYK burs başvuru sonuçlarına göre, kendisine burs ve kredi tahsis edilen ve taahhütnamesini en geç 19 Aralık tarihine kadar onaylayan öğrenciler, 3 aylık (Ekim, kasım ve aralık) burs-kredilerini ay sonuna alabilecek.

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2021 yılı itibariyle Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs ücretleri

Lisans öğrencilerine 650 TL,

Yüksek Lisans öğrencilerine 1300 TL

Doktora öğrencilerine 1950 TL şeklindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık Pazartesi tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2022 KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaptığını ifade etti. Buna göre 2022 yılında;

Lisans öğrencilerine 850 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL

Doktora öğrencilerine ise 2550 TL KYK burs ve kredisi ödenecek.

KYK ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR?

KYK, ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.