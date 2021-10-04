KYK burs ve kredi başvuruları, akademik takvimin başlamasıyla daha da hız kazandı. Yükseköğrenim hayatı boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin bazılarına karşılıksız burs verilirken, bazı öğrenciler de öğrenim kredisi alıyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuru sırasında öğrenciler, gerekli belgeleri sisteme yüklüyor ve yapılan değerlendirmenin ardından öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi alacağı belli oluyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki başvuru tarihleri göz önüne alındığında 2021 yılı KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Ekim ayı içinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, öğrenciler, ilk burs ve kredilerini ocak ve şubat aylarında alabiliyor.

GÖZLER YURT KUR’DAN GELEN AÇIKLAMADA

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin kurum tarafından yapılan açıklamada ise, "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burstan yararlanamazlar.

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