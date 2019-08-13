YKS tercihlerinin belli olmasının ardından KYK burs ve yurt başvuru tarihleri araştırılmaya başlanmıştı. Üniveriteye yerleşen 753 bin 461 kişi KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini sorguluyor. Bu sayıya ek yerleştirmeyle ve DGS'yle dahil olanlar da katılacak. İşte KYK süreciyle ilgili detaylar...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen senen yurt başvuruları 3 Eylül'de burs başvuruları ise 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.