KYK bursları ocak ayı ödemeleri başladı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!
KYK bursları ocak ayı ödemeleri pek çok üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK burs ücretlerinin artırıldığını belirtmişti. Diğer yandan ekim kasım ve aralık dönemine ait KYK bursları T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplara farklı tarihlerde yatmıştı…
06 Ocak 2022, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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KYK bursları 2022 yılı ocak ayı itibariyle zamlı olarak öğrencilerin hesaplarına yatacak. Geçtiğimiz ay ilk defa KTK bursu alan öğrenciler üç aylık toplu ödemelerini almıştı. Şimdi gözler KYK bursları ocak ayı ödemelerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yoğunluğu önlemek için burs ücretlerini öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre farklı tarihlerde yatırıyor. İşte, KYK burslarında son durum…
KYK BURSLARI OCAK AYINDA YATACAK MI?
KYK bursları her yıl 12 ay boyunca kesintisiz olarak hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor ve 2022 yılı ocak ayında da KYK burs ücretlerinin ödenmesi bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı KYK ödemeleri 6 Ocak Perşembe günü itibariyle başladı.
T.C. KİMLİĞİN SON RAKAMINA GÖRE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ücretleri ödeme takvimi şu şekilde;
TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında
TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,
TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,
TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,
TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.
2022 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
20 Aralık Pazartesi tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaptığını ifade etti. Buna göre 2022 yılında;
- Lisans öğrencilerine 850 TL,
- Yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL
- Doktora öğrencilerine ise 2550 TL KYK burs ve kredisi ödenecek.