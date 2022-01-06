KYK bursları ocak ayı ödemeleri başladı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

KYK bursları 2022 yılı ocak ayı itibariyle zamlı olarak öğrencilerin hesaplarına yatacak. Geçtiğimiz ay ilk defa KTK bursu alan öğrenciler üç aylık toplu ödemelerini almıştı. Şimdi gözler KYK bursları ocak ayı ödemelerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yoğunluğu önlemek için burs ücretlerini öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre farklı tarihlerde yatırıyor. İşte, KYK burslarında son durum…

KYK BURSLARI OCAK AYINDA YATACAK MI?

KYK bursları her yıl 12 ay boyunca kesintisiz olarak hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor ve 2022 yılı ocak ayında da KYK burs ücretlerinin ödenmesi bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı KYK ödemeleri 6 Ocak Perşembe günü itibariyle başladı.

T.C. KİMLİĞİN SON RAKAMINA GÖRE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ücretleri ödeme takvimi şu şekilde;

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

2022 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

20 Aralık Pazartesi tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yaptığını ifade etti. Buna göre 2022 yılında;