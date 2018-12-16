KYK bursları ve öğrenim kredisi ne zaman yatacak? Ne kadar?

Aralık ayının ortasındayız ve yüz binlerce öğrenci KYK burslarının ve öğrenim kredilerinin ne zaman yatılıcağını sorguluyor. Geçen ay ilan edilen KYK burs sonuçlarının ardından sorulan soru ise şu şekilde: KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tarihler...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler 30 Kasım'a kadar taahhütnamelerini onaylattı. Onaylatmayanlar ise haklarını kaybetti. Şimdi öğrenciler Ocak 2019'dan itibaren burs ve öğrenim kredisi alacaklar.

KYK BURSLARI NE KADAR?

Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.