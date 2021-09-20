KYK bursu alabilmek için iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğrencinin maddi açıdan ihtiyacının bulunması, diğeri ise başarılı olması. Bunun için KYK burs başvurusu sırasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve öğrenim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Peki, KYK bursu nedir, kimler alabilir? KYK bursu ne zaman ve neden kesilir? İşte detaylar…

KYK BURSUNU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler.

KYK BURSU NE ZAMAN VE NEDEN KESİLİR?